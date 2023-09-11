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財經
2023-09-11 10:35:00

PayMe公布新條款　用戶30天無交易或被暫停戶口

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Payme公布新條款，用戶30天無交易或被暫停戶口。(資料圖片)

滙豐旗下電子錢包「PayMe」公布新條款變動，該行日前透過電郵通知客戶新修訂條款通知，若客戶至少30天未有使用PayMe錢包接收或支付任何款項，滙豐可暫停其使用PayMe，亦毋須事先通知；若90日無交易，更會被終止PayMe戶口。

據了解可重啟戶口或取回款項

PayMe的新條款將於下月（10月7日）生效，兩項安排均毋須事先通知客戶。據了解，PayMe客戶的戶口若被暫停或終止，需要重啟或取回款項，可經PayMe網頁發出相關要求，以及致電客戶熱線或到分行處理。至於有關在錢包內的款項，在停用PayMe後，該行會將儲蓄在Payvle內的所有資金轉賬至與用戶 PayMe 賬戶連接的其中一個銀行戶口。

據日前PayMe的最新條款及細則所示，第13及14項條款指出，至少30天或至少90天未有使用的定義，是期內未有透過PayMe錢包接收或支付任何款項。

PayMe由滙豐於2017年推出，是香港首個「P2P」（個人對個人）手機應用程式。該行今年5月透露，PayMe個人用戶數量達300萬。

是次PayMe設定新條款，其實與市面其他電子錢包的條款相若。有指今次通知用戶新的條款修訂，主要出於風險考慮，當中涉及到長期用量偏低或未有使用的賬戶，較易被作犯案工具；過往政府在有關儲值支付工具的政策上，亦有確立相應的處理長期不動戶的指引。

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