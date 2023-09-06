PayMe用戶上半年網購消費額升逾五成　另宣布登陸淘寶合作支付

PayMe表示，該錢包用戶在今年上半年在網購方面的消費金額和交易量皆按年上升54%，指出客戶最常於網上消費的種類包括連鎖快餐、電子產品及玩具。現時PayMe的用戶超過300萬名。

PayMe宣布登陸淘寶合作支付

此外，PayMe正式登陸淘寶香港站。即日起至9月30日，PayMe用戶在淘寶香港站上，消費滿300元並於結賬時用PayMe付款，即可獲15元立減折扣。

至於PayMe吉祥物PayMeow亦將化身為淘寶「intern實習生」，為用戶爭取更多優惠，並分享到淘寶香港站的社交平台。

PayMe淘寶合作助跨境電商發展

滙豐PayMe主管鍾柏德(Brad Jones)表示，是次與淘寶香港站合作，攜手推動本港消費市道，並擴充PayMe涵蓋中小企以至是連鎖品牌的商戶網絡。結合PayMe龐大客群的消費力及淘寶香港站跨境電商的優勢，雙方為PayMe用戶帶來更多網購產品的選擇。

而淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅則表示，淘寶香港一直致力提升對香港消費者的服務，而其中也了解到多元化的支付方式，是提升購物體驗的重要一環，很高興這次通過與 PayMe 合作，為消費者帶來更多既便捷又安全的支付選擇，讓其可以更隨心所欲地網購。