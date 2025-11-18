PayPal：港企一年跨境交易逾7000萬宗 遊戲成跨境購物大熱產品

數碼跨境支付平台PayPal今日發佈最新GlobalBeat報告，香港企業透過PayPal促成逾7,000萬宗跨境交易，帶來數十億美元營收，進一步體現香港作為亞太區重要跨境電商市場的地位。

GlobalBeat報告顯示，香港在全球數碼經濟中的地位持續提升。於去年4月至今年3月期間，逾2,500萬名來自各國的消費者從香港商戶購買商品，其中以美國、德國及英國消費者為主。跨境購物的消費者主要熱衷於遊戲、電腦及軟件、綜合零售等類別。

年內，香港的遊戲產品錄得超過1,320萬宗跨境交易，交易總額逾5.58億美元；電腦及軟件類別緊隨其後，交易總額達4.64億美元，交易量約1,050萬宗；綜合零售(類別包含日用品及其他零售商品)則錄得逾940萬宗交易，交易總額達5.03億美元。同時，香港時尚服飾及玩具與興趣用品類別同樣受全球消費者歡迎，其中玩具與興趣用品在法國市場錄得顯著增長，令法國躋身該類別香港跨境出口的前三大國際市場。