PCCW電盈去年轉蝕4.71億　稱港版《社內相親》吸引頂級廣告商

PCCW電訊盈科（008）發布2023年業績，期內收益363.47億元，按年增0.8%；虧損4.71億元，2022年賺1.58億元；派末期息每股28.48分，按年持平；全年則派息38.25分，按年增0.6%。業績指，港版《社內相親》吸引頂級廣告商，助免費電視及相關業務，於電視廣告市況低迷下維持廣告收益；同時「黃Viu」OTT業務多賺逾2.3倍。

電盈業績指，OTT業務的EBITDA躍升223%至港幣5.92億元，邊際利潤由9%相應增加至24%。而黃Viu年內集中，加深與用戶群互動、豐富內容組合，截至去年底Viu 的付費用戶基礎按年增長10%至1,340 萬名，在馬來西亞、印尼、菲律賓及南非的升幅尤其顯著，付費訂閱收益按年增長23%，此外，Viu在指定市場提高價格。

廣告支援服務層方面，電訊盈科提高每千次廣告展示成本（CPM）及銷售率，使Viu的廣告收益按年增長15%，截至去年底，Viu每月活躍用戶達6,240萬名。

港版《社內相親》吸引頂級廣告商

免費電視及相關業務方面，ViuTV的免費電視及相關業務仍錄得收益增長5%，達港幣9.52億元，證明成功吸引優質廣告商贊助，亦反映活動及藝人管理業務穩定增長。

集團又指，ViuTV繼續專注為觀眾帶來優質及相關的節目內容，包括劇集如《法與情》及由韓劇改編的《社內相親》等，均錄得穩定的每月收視率及每日黃金時段收視率，具優勢的觀眾群結構吸引銀行及投資、餐飲及醫療保健等不同行業的頂級廣告商，有助於電視廣告市況低迷下維持廣告收益。