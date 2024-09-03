Pianist第一流行曲鋼琴教室欠供強積金5個月　積金局：正跟進投訴(更新)

積金局回覆《am730》確認事件，指未為約36名員工繳交今年2月至7月份的強積金供款及附加費，涉及總金額約33萬，亦正跟進兩名員工提出的投訴。

本港消費市道疲弱，繼大型琴行「通利琴行」兩分店接連結業後，另有小型鋼琴教室疑欠供強積金，《am730》收到消息指，「Pianist第一流行曲鋼琴教室」已欠供多月員工的薪金及強積金等。

《am730》也與Pianist第一流行曲鋼琴教室一位前導師取得聯繫，他指，由去年11月起公司已有「每月遲出糧」問題，出糧頻率亦不固定，「有時一星期、有一兩個月，甚至遲一個月先出都試過。」而管理層亦多次承諾員工會按時出糧。

他補充，公司原定每月7號出糧，但許多員工因仍未收到人工，故以「勞工條例10A」離開公司。

據勞工處條例指出，如任何工資由其根據第23條變為到期支付予僱員當日起計的1個月內仍未獲支付，則在不損害有關僱員在普通法下的權利的原則下，該僱員可終止其僱傭合約而無須給予通知或代通知金。

積金局、勞工處亦關注事件

積金局表示， 該局高度重視僱主拖欠強積金供款的情況。積金局成員保障及服務部專責處理有關涉嫌違反強積金條例規定的情報及個案，並設有機制，要求受託人每月通報懷疑拖欠供款個案，局方會主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款。