Reality成真？Apple搶先登記商標為明年AR/VR裝置鋪路

蘋果公司（Apple）可望在明年推出備受期待的混合實境頭戴式裝置。據外電報道從商標登記來看，蘋果已先搶先定下各種可能的名稱，包括「Reality One」、「Reality Pro」、「Reality Processor」。報道稱，蘋果已於美國、歐盟、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、沙烏地阿拉伯、哥斯大黎加、烏拉圭登記。

彭博報道，蘋果公司準備在明年推出頭一款混合實境頭戴式裝置，定位在高端市場，但開發期間面臨鏡頭感測裝置、軟體和過熱等諸多瓶頸。報道指出，蘋果公司頭一款代號為 N301的頭戴式裝置一旦問世，將是市面上功能最強也最高價的款式。此外，蘋果也正開發後續款式。在蘋果公司內部，這款裝置有時被稱做「Reality」，可見公司蘋果至少曾經考慮過這個名稱。

Reality One 、 Reality Pro 、 Reality Processor

「Reality Processor」的商標名可能代表為頭戴式裝置所設計的專用晶片。蘋果公司計劃採用 M2 系統晶片搭配 16 GB 的記憶晶片，但為處理高解析的 VR 和 AR 圖像，可能還需要額外的技術。