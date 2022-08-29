Reality成真？Apple搶先登記商標為明年AR/VR裝置鋪路

蘋果公司（Apple）可望在明年推出備受期待的混合實境頭戴式裝置。據外電報道從商標登記來看，蘋果已先搶先定下各種可能的名稱，包括「Reality One」、「Reality Pro」、「Reality Processor」。報道稱，蘋果已於美國、歐盟、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、沙烏地阿拉伯、哥斯大黎加、烏拉圭登記。
彭博報道，蘋果公司準備在明年推出頭一款混合實境頭戴式裝置，定位在高端市場，但開發期間面臨鏡頭感測裝置、軟體和過熱等諸多瓶頸。報道指出，蘋果公司頭一款代號為 N301的頭戴式裝置一旦問世，將是市面上功能最強也最高價的款式。此外，蘋果也正開發後續款式。在蘋果公司內部，這款裝置有時被稱做「Reality」，可見公司蘋果至少曾經考慮過這個名稱。
Reality One、Reality Pro、Reality Processor
「Reality Processor」的商標名可能代表為頭戴式裝置所設計的專用晶片。蘋果公司計劃採用 M2 系統晶片搭配 16 GB 的記憶晶片，但為處理高解析的 VR 和 AR 圖像，可能還需要額外的技術。
據報，蘋果公司的頭戴式裝置預料會結合虛擬實境（VR）和擴增實現（AR），如此一來，未來和已推出 VR 裝置的 Meta 的競爭勢必加劇。蘋果公司7年前發表Apple Watch之後，就一直沒有推出新的硬體裝置。
蘋果公司是次登記並非以蘋果公司名義進行，而是循過去註冊 iPhone 的相同模式，委由法律事務所代辦。蘋果公司以往也會採取同樣程序，在正式推出某個產品之前的幾個月或幾年就先登記，目的是避免別人搶先登記，最後得花錢購買。
這些商標名的申請尚未得到核准，蘋果公司未來產品也未必真的使用這些名稱。不過，各種跡象顯示，蘋果已開始為進軍頭戴式裝置市場預做準備。