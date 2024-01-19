熱門搜尋:
渣打馬拉松2024 香港足球 機管局債券 垃圾徵費 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 陳兆焯 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-01-19 11:15:00

Reddit據報3月美股IPO　有「美國連登」之稱｜IPO新股

分享：

Reddit據報3月美股IPO　有「美國連登」之稱｜IPO新股

美國社交媒體論壇「Reddit」，據報將在3月於美股啟動首次公開募股 （IPO），3月初先做路演，月底前掛牌。若成功上市，Reddit將成為繼2019年Pinterest（美︰PINS）後，首個公開上市的社交媒體平台。而Reddit亦有「美國連登」之稱。

機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖）

Reddit IPO估值將在接近上市時決定

《路透社》引述消息人士報道，Reddit將於2月底公開提交申請。報道表示，Reddit於2021年的一輪融資中，估值約為100億美元，公司正尋求在IPO中出售約10%股份，至於IPO估值將在接近上市時決定。

據The Information此前報道，Reddit預計2023年廣告收入將略高於8億美元，按年增長逾20%；但Reddit創始人之一Steve Huffman在2023年6月，曾提及公司從未錄得盈利。

Reddit 2021曾秘密遞表上市

2021，Reddit曾秘密提交上市申請，當時發售股票數量以及每股定價範圍尚未確定，其後因市況不佳等問題而押後至今。

Reddit由 Steve Huffman和Alexis Ohanian於2005年創立，用戶「Reddit仔」曾幫助推動GameStop（美：GME）、AMC（美：AMC） 等被高度沽空股票的爆升，同時普及「meme股票」一詞。又因Reddit用戶與香港熱門討論區「連登」用戶有相似之處，而被稱為「美國連登」。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受