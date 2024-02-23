Reddit「美國連登」正式遞交美股上市申請　OpenAI CEO為第3大股東｜IPO新股(更新)

此外，若成功上市，Reddit將成為繼2019年Pinterest（美︰PINS）後，首個公開上市的社交媒體平台。而Reddit亦有「美國連登」之稱。

據該監管文件披露，開發聊天機械人「ChatGPT」的OpenAI 行政總裁Sam Altman，是Reddit的主要股東；至於文件指，Reddit 2023年虧損收窄至9,080萬美元，2022年則虧損超過1.58億美元。

美國社交媒體論壇「Reddit」，正式於美國提交上市申請。公司計劃在紐約證券交所掛牌，市場預料公司將於3月上市，將會是今年來首間大型科技公司招股上市。

此前《路透社》引述消息人士報道，Reddit將於2月底公開提交申請。報道表示，Reddit於2021年的一輪融資中，估值約為100億美元，公司正尋求在IPO中出售約10%股份，至於IPO估值將在接近上市時決定。

據The Information此前報道，Reddit預計2023年廣告收入將略高於8億美元，按年增長逾20%；但Reddit創始人之一Steve Huffman在2023年6月，曾提及公司從未錄得盈利。

Reddit 2021曾秘密遞表上市

2021，Reddit曾秘密提交上市申請，當時發售股票數量以及每股定價範圍尚未確定，其後因市況不佳等問題而押後至今。

Reddit由 Steve Huffman和Alexis Ohanian於2005年創立，用戶「Reddit仔」曾幫助推動GameStop（美：GME）、AMC（美：AMC） 等被高度沽空股票的爆升，同時普及「meme股票」一詞。又因Reddit用戶與香港熱門討論區「連登」用戶有相似之處，而被稱為「美國連登」。