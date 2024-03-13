Rumble稱有意收購TikTok　股價大升18%｜美股

加拿大短影片平台Rumble（美：RUM）稱，有興趣收購TikTok，Rumble行政總裁Chris Pavlovski於X（前稱Twiitter）發公開信表示，如果字節跳動剝離TikTok，Rumble已準備好與其他方組成財團，尋求在美國境內收購和營運TikTok。

消息公布後，刺激Rumble的股價大升18.3%，收報7.9美元，而Rumble的股價自今年以來，已累升約八成，雖然公司尚未實現盈利，但第三季度全球月平均活躍用戶數已達5,800萬。

Chris Pavlovski在X平台上，貼出給TikTok行政總裁周受資的信，其中強調Rumble願意作為TikTok的雲技術夥伴，指其發佈的Rumble Cloud，所有資料均安全可靠地存儲在美國境內獨立的基礎設施中。這一舉措將為Rumble提供強大的技術支援，使其有能力在美國運營TikTok業務。