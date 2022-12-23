SEA今年將凍薪削花紅以應對明年經濟惡化 曾與亞馬遜齊名今年以來市值跌近八成

有東南亞的亞馬遜之稱的購物平台SEA Limited今年大部份員工今年將會凍薪並削減花紅，以為應對2023年全球經濟環境惡化而做準備。

據《彭博社》最新報道，SEA創始人Forrest Li在一份內部備忘錄中宣布，該公司「在經歷2022艱難的一年之後需要專注於盈利能力」，並補充說，由於烏克蘭和全球通脹，明年的經濟將會「更具挑戰性」，因此除晉升員工以外不增加薪酬。不過他表示2023年會有穩定的開始，而公司的重大變動大部分已經完成。

SEA是遊戲業務Garena和電子商務平台Shopee的母公司。過去數月，SEA已裁員超過7,000人，約佔其員工總數約一成。Garena於今年9月有裁員，並關閉一些主要項目，以提高SEA的盈利能力。Shopee員工同員亦有裁員行動，包括一些新聘請員工。該公司包括行政總裁在內的高級管理層亦同時宣布放棄個人現金薪酬，直至公司達到自給自足。

Li當時表明，公司的目標是在未來12至18個月內盡快達至正數的資金流，並預期由於投向較安全的投資，故公司將難以在市場募集資金。「唯一令我們免於依賴外部資本的方法就是自給自足，即要產生足夠現金支持我們所有的項目及需要。

高級管理層9月裁員時表明放棄個人現金薪酬

這家曾與美國亞馬遜（Amazon）齊名、被譽為是東南亞亞馬遜的亞洲最大科技企業，於2022年經歷困難的一年，SEA市值今以來年累計下跌78%，最新報228.7億美元，較高峰期2,026億美元跌近1,770億美元，又於年內撤出歐洲和拉丁美洲市場。該公司在11月公布的季度業仍處於虧損少，不過虧損少於預期。