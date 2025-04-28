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財經
2025-04-28 12:17:00

Shein出口美國產品加價　最高加377%｜特朗普關稅戰

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Shein出口美國產品加價　最高加達377%。(Shein香港官網截圖)

Shein出口美國產品加價　最高加達377%。(Shein香港官網截圖)

美國將於下月2日起針對進口小額包裹徵收120%關稅，並取消中國內地及香港地區的小額包裹關稅豁免。內地電商時裝平台Shein據報在關稅提高前夕，調高其在美國市場的全線商品售價，部分品項漲幅甚至高達377%，反映出貿易戰對美國消費者的潛在影響正逐步顯現。

美容健保均加51%  女裝加8%

《彭博》統計數據顯示，Shein在上周五(25日)調升大部分產品價格。其中美容與健保類別中最暢銷的100款商品，平均價格比上周四(24日)上漲51%，部分商品上漲逾一倍；家居用品和玩具平均漲幅突破30%，其中一個10件套廚房毛巾的價格更驚人地飆升377%；女裝類別價格波動相對較為溫和，平均漲幅僅8%。

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數據還顯示，美國消費者出現「關稅前搶購潮」，從化妝工具到小型家電均出現囤貨現象，這使得Shein和同屬中國電商的Temu的銷售額在3月和4月初出現回升。兩家企業早於本月初便預告將調整美國市場定價策略。

而且據《彭博》的市場監測數據，在4月24日至26日期間，抽樣監測了50件商品價格，Shein在美國市場的整體價格上漲了約10%。同期，抽樣中的50件商品中有7件在美國市場下架。相比之下，Shein在英國市場的價格基本保持不變，且未有商品下架，顯示美國供應鏈調整已開始受影響。

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