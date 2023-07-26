Shein推動快時尚電商全球化　成功秘密在於4個原因

中資時裝平台Shein，日前遭瑞典品牌H&M在香港起訴侵權，這間主打推動快時尚的電商，其實為估值千億美元的「超級獨角獸」，疫情下Shein更成功擊敗快時尚王者Zara及H&M，而成功秘密其實在於3個原因。
Shein成功原因1：市場定位清晰
Shein成功原因一在於市場定位清晰。Shein一開始打正旗號專門經營快時尚，專售價格低廉的時裝，據其網站顯示，售賣的衣物大多低於100港元以內，甚至部分僅售19港元。相比競爭對手Zara及H&M，同樣衣服Sheln只需半價即可人手，甚至較淘寶價格為低。
Shein成功原因2：產品運營優惠市場策略
Shein利用精準網絡優勢，發出一套獨特市場策略，就是提供源源不縐的優惠。打開Shein網站，即可看到令人眼花繚亂的優惠海報；亦非常懂得顧客心理，免費提供優惠券，註冊後更送上限期使用優惠券，提醒顧客「不消費即不能享受優惠」，令顧客產生一種「買就是賺，不買就虧」的心理，令更多顧客成功下單。
Shein成功原因3：利用大數據
Shein以註冊後送上更多限期使用優惠券作招徠，吸引顧客註冊使用其網站或軟件，成功得到購物大數據，可依照顧客口味而入手更多銷量較佳的貨品，以減低成本；而過往有Shein員工表示，其公司內部有自家研發系統，能將各類大小服裝零售網站的產品全部作整合，以總結當前流行的顏色、圖案、以及價格變化，亦會依靠Google Trend參考數據。
Shein成功原因4：供應鏈運轉速度降至7天
Shein成功的原因，亦因為供應鏈運轉速度降至7天。有外媒報道，Shein發售的新產品中，由設計生產到上架，所需時間僅需1周，並打破以往由Zara所創的的兩星期紀錄。全靠Shein的廣東番禺中國總部，該地擁強大的小型製衣生產能量，助力Shein實現小訂單快回本的生產模式。
Shein已超越快時尚品牌的Zara及H&M
Shein成立於2008年，靠服裝品類起家，其運作模式並不複雜，公司在內地已有一批核心供應商，故拿到極其低廉的價格，再進行精心策劃包裝，透過數碼營銷及數碼供應鏈，緊跟潮流推出。
根據調研機構Apptopia統計，2021年購物類軟件下載排行中，Shein在美國和全球市場的下載排名為第2名，在全球市場僅次於Shopee。外媒更報導，Shein 2021年收入，高達157億美元（折合約1,225.9億港元），超越快時尚品牌的Zara及H&M。Shein的成功也使得創始人許仰天身價高漲，據今年胡潤研究院發布的《2022胡潤全球富豪榜》，許仰天坐擁400億元人民幣，在榜上排第492名。
Shein遭瑞典H&M在香港起訴侵權
不過Shein已經多次捲入侵權風波，日前遭瑞典平價快時尚品牌「H&M」在香港提出起訴侵權，據報涉及侵犯設計版權及商標。
今年Shein在美國亦面對十多宗有關侵犯知識產權的訴訟。而去年Shein在美國起訴中資線上電商拼多多旗下「Temu」侵權，並進行虛假及欺騙性經營；Temu之後亦反控Shein違反了反壟斷法規，以威脅及恐嚇手段阻止製衣廠家與Temu合作。