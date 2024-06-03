SHEIN據報在英國遞交上市招股書　料估值達500億英鎊｜IPO新股 (更新)

早前有外電報道指，美國參議員要求對計劃到美國上市的中國快時尚品牌企業SHEIN，「落閘」禁上市，因憂中國風險，其後有指計劃轉到英國上市。

英國《Sky News》報道，Shein計劃向與英國金融行為監管局(FCA)提交招股說明書，以準備在倫敦上市，公司估值可能約為500億英鎊。

而SHEIN執行主席唐偉接受英國《金融時報》訪問時曾表示，公司在改變受中國控制的印象有進展，但不足以說服美國議員。他又拒絕確認公司是否改往英國倫敦上市，指現時最重要是提升透明度，歡迎投資者監察。