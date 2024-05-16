SHEIN據報或擱置美國上市　高層拒評轉赴倫敦IPO｜IPO新股 (更新)

早前有外電報道指，美國參議員要求對計劃到美國上市的中國快時尚品牌企業SHEIN，「落閘」禁上市，因憂中國風險。 SHEIN執行主席唐偉接受英國《金融時報》訪問時表示，公司在改變受中國控制的印象有進展，但不足以說服美國議員。他又拒絕確認公司是否改往英國倫敦上市，指現時最重要是提升透明度，歡迎投資者監察。 SHEIN創辦人「很想盡早上市」 報道指，SHEIN創辦人許仰天表明「很想盡早上市」，但公司在美國申請上市半年來沒有進展，現正專注改往倫敦上市，已與英國財相侯俊偉等會面；報道又及若SHEIN成功在倫敦上市，日後或探討在紐約「第二上市」。

【5月16日更新】

SHEIN 認為SEC不太可能批准IPO 報道引述消息人士指，SHEIN認為美國證交會（SEC）不太可能批准其IPO，但仍在努力申請赴美上市，因美國是其首選上市地。 報道又指，SHEIN現正處於研究倫敦作為另一上市選項，而香港、新加坡等其他地點也可能被考慮。若SHEIN決定轉到倫敦或其他地方IPO，需要向中國監管機構提交新的海外上市申請。 「落閘」禁上市 《路透社》報道，盧比奧致信美國證券交易委員會主席Gary Gensler，要求阻止SHEIN在紐約上市，除非其披露更多營運信息以及在中國開展業務的風險。