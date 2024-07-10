SHEIN正預備倫敦上市　未來5年擬英國及歐洲投資2.5億歐元｜IPO新股 (更新)

早前有指美國參議員要求對計劃到美國上市的中國快時尚品牌企業SHEIN，「落閘」禁上市，因憂中國風險，其後有指計劃轉到英國上市。 《路透社》報道，SHEIN表示，未來5年將在英國及歐洲投資2.5億歐元，並將孵化計劃中加入更多英國及歐洲設計師。公司指，已撥出5,000萬歐元用作潛在研發和投資，以及協助區內品牌、設計師透過平台接觸更大市場等。 目前Shein正預備在倫敦上市，但歐洲紡織業界及政界，則指控公司採取低價策略，令當地業界無法競爭，又指公司受惠於歐盟對包裹總值少於150歐元免稅的計劃，歐盟現計劃取消該免稅政策。 【7月10日更新】

英國《Sky News》報道，Shein計劃向與英國金融行為監管局(FCA)提交招股說明書，以準備在倫敦上市，公司估值可能約為500億英鎊。 而SHEIN執行主席唐偉接受英國《金融時報》訪問時曾表示，公司在改變受中國控制的印象有進展，但不足以說服美國議員。他又拒絕確認公司是否改往英國倫敦上市，指現時最重要是提升透明度，歡迎投資者監察。 SHEIN創辦人「很想盡早上市」 報道指，SHEIN創辦人許仰天表明「很想盡早上市」，但公司在美國申請上市半年來沒有進展，現正專注改往倫敦上市，已與英國財相侯俊偉等會面；報道又及若SHEIN成功在倫敦上市，日後或探討在紐約「第二上市」。