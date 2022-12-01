SHOPLINE香港商戶總營業額升41%

2020年初新冠肺炎疫情肆虐，實體店業務大受影響，不少商戶積極開拓網上平台，初現電子商務D2C模式雛型，及後受惠於政府派發電子消費券有利因素，商戶更加緊步伐拓展網上銷售，整合線上線下購物體驗把握商機，大幅促進網店業務業界發展。亞洲領先開店平台SHOPLINE香港區總經理高忠超指，時至今日，傳統O2O要再升級，整合所有渠道的龐大數據以支持更精準的分析，變奏出更個人化的OMO全方位購物體驗，成為零售業新時代。
有指零售業在逆境下生存，推動數碼轉型是唯一出路，結果只顧線網上銷售渠道開拓，忽略客戶體驗的重要性。高忠超指，良好購物體驗是留住顧客的關鍵，建議商戶結合門市及網店以提供多元化的客戶體驗，線上線下相輔相成。
線上線下渠道互相配合
據SHOPLINE早前發表《2022香港開店白皮書》數據顯示，去年顧客觸及總量達264萬人，數目相當於全港人口三分一。SHOPLINE香港商戶全年總營業額按年增41%，總訂單量升47%，每4個商戶，多於1個有經營O2O模式。今年1月至8月數據顯示，SHOPLINE O2O商戶每月平均訂單量比採用單一網店銷售商戶高出最多15倍，每月平均成交金額(GMV)高出最多8倍，且近九成(86%)受訪商戶均認為線上線下整合模式對零售生意有明顯幫助，可見線上線下渠道互相配合、相輔相成的生意模式才是致勝關鍵。
隨著時代變遷，千禧一代希望透過不同渠道購買品牌產品時，能擁有同樣的優惠及服務。據德勤統計顯示，近半數顧客願意分享數據予商戶以獲得更個性化服務。高忠超指，新一代商戶需要將不同銷售渠道如網店、實體店等之間數據互通，無論是庫存、訂單資料或是銷售數據都能做到實時交流，透過數據融合，更了解顧客需求，並作出個人化分析及對策。商戶能按客戶喜好及過往紀錄，提供個人化建議及商品推介，提升購物體驗，從而培養客戶忠誠度及增加回購率。業界老闆想走出困局，不能止於開拓擴充，更要對準目標，看好時機。