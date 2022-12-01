SHOPLINE香港商戶總營業額升41%

SHOPLINE香港區總經理高忠超建議商戶結合門市及網店以提供多元化的客戶體驗，線上線下相輔相成。

2020年初新冠肺炎疫情肆虐，實體店業務大受影響，不少商戶積極開拓網上平台，初現電子商務D2C模式雛型，及後受惠於政府派發電子消費券有利因素，商戶更加緊步伐拓展網上銷售，整合線上線下購物體驗把握商機，大幅促進網店業務業界發展。亞洲領先開店平台SHOPLINE香港區總經理高忠超指，時至今日，傳統O2O要再升級，整合所有渠道的龐大數據以支持更精準的分析，變奏出更個人化的OMO全方位購物體驗，成為零售業新時代。

有指零售業在逆境下生存，推動數碼轉型是唯一出路，結果只顧線網上銷售渠道開拓，忽略客戶體驗的重要性。高忠超指，良好購物體驗是留住顧客的關鍵，建議商戶結合門市及網店以提供多元化的客戶體驗，線上線下相輔相成。

線上線下渠道互相配合

據SHOPLINE早前發表《2022香港開店白皮書》數據顯示，去年顧客觸及總量達264萬人，數目相當於全港人口三分一。SHOPLINE香港商戶全年總營業額按年增41%，總訂單量升47%，每4個商戶，多於1個有經營O2O模式。今年1月至8月數據顯示，SHOPLINE O2O商戶每月平均訂單量比採用單一網店銷售商戶高出最多15倍，每月平均成交金額(GMV)高出最多8倍，且近九成(86%)受訪商戶均認為線上線下整合模式對零售生意有明顯幫助，可見線上線下渠道互相配合、相輔相成的生意模式才是致勝關鍵。

隨著時代變遷，千禧一代希望透過不同渠道購買品牌產品時，能擁有同樣的優惠及服務。據德勤統計顯示，近半數顧客願意分享數據予商戶以獲得更個性化服務。高忠超指，新一代商戶需要將不同銷售渠道如網店、實體店等之間數據互通，無論是庫存、訂單資料或是銷售數據都能做到實時交流，透過數據融合，更了解顧客需求，並作出個人化分析及對策。商戶能按客戶喜好及過往紀錄，提供個人化建議及商品推介，提升購物體驗，從而培養客戶忠誠度及增加回購率。業界老闆想走出困局，不能止於開拓擴充，更要對準目標，看好時機。