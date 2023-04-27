SHOPLINE：本港全年總營業額及總訂單量按年升5成　沙田區網購訂單最多

網絡開店平台「SHOPLINE」日前發布《2023香港開店白皮書》，指出香港商戶的全年總營業額及總訂單量按年升近5成，分別錄得49.3%及42.9%增幅。

至於「綜合零售」則連續3年成為最大收益產業，由2021年的20.3%，上升到2022年的23.2%，訂單量亦上升至排名第1；「電子產品」類別產品於過去一年勢頭興旺，成為2022年人流最旺產業，其後為「戶外運動」和「綜合零售」。

SHOPLINE 香港區副總經理趙公亮（Nick）表示，2022年經營 O2O / OMO （線上聯同線下營銷）的商戶數字亦持續錄得增長，按年上升達4成，佔總商戶人數的 29.7%。(SHOPLINE)

沙田區網購訂單最多

SHOPLINE《白皮書》又表示，沙田區繼續蟬聯最多網購訂單的分區，而觀塘區今年微升1位，排行第2，而元朗、西貢及九龍城區並列第3。

此外，2022年經營O2O/OMO（線上聯同線下營銷）的商戶數字亦持續錄得增長，按年上升達4成，佔總商戶人數的 29.7%，即接近每3個商戶中，就有一個為該類商戶，其平均商品成交金額比純網店高出6倍。

SHOPLINE指出，即使去年實體店租金上升高達兩成，經營成本大大增加，但仍有64%的香港商戶，已有實體店或計劃今年開展實體銷售。

對於展望，SHOPLINE香港區副總經理趙公亮（Nick）表示，消費者重視商品價格外，近七成 (67%) 受訪商戶認為購物體驗，對話式商務將崛起；未來亦多以AI自動分析第一方消費者數據，按需要調整營銷策略，並按個別消費者群喜好推送個人化廣告及訊息，精準地發放合適內容。