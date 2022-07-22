Snapchat母公司次季虧損超預期 拖累Meta Twitter等巨頭市後跌

Snapchat母公司Snap在美股收市後公布截至6月底止第二季，虧損為4.42億美元，高於市場預期的3.4億美元；收入升13%至11.1億元，低於市場預期的11.4億元。有分析員稱，Snap收入反映蘋果更新軟件私隱設定後，對軟件商廣告收入造成衝擊。

消息對即將公布業績的Facebook母企Meta與Twitter有啟示作用。Snap指出，至目前為止，本季收入與去年同期持平。

Snap股價暴跌26.5%，其他社交媒體和科技股受壓，投資者憂慮在線廣告銷售放緩。Meta Platforms、Alphabet、Twitter 和 Pinterest的股價分別下跌 5.2%、2.9%、1.8% 和 7%。三大指數期貨亦下跌。

美股連升 3 日創 6 周新高 Tesla帶動

Snap公布業績前，美股才以6周新高收市。三大指數反覆上升，以接近全日高位收市，連續第3日造好，再創約6個星期新高，由特斯拉（Tesla）急升帶動。

道瓊斯工業指數升穿32,000點收市，收報32,036點，升162點，升幅0.5%。納斯達克指數突破12,000點關口，收報12,059點，升161點，升幅近1.4%。標準普爾500指數未能突破4,000點，收報3998點，升39點，升幅約1%。

Tesla上季業績勝預期，股價急升近10%。憧憬其他重磅科技股業績亦向好，亞馬遜及蘋果高收1.5%。