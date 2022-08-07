SOGO母企｜劉鑾鴻擬溢價62%私有利福 「難見任何復甦跡象」

崇光百貨SOGO母企利福國際(1212)公布，主要股東劉鑾鴻提出以每股5元私有化，涉及已發行股本約3.77億股或25.09%計，涉及資金18.84億元，當中包括劉鑾鴻胞妹劉玉珍持有的2,200.8萬股或1.47%，以及胞兄劉鑾雄配偶陳凱韻持有的75.05萬股或0.05%，兩人預計可套現1.1億元及約375萬元。利福上周五停牌，停牌前報3.08元，市值46.26億元，以5元私有化價計，溢價62.3%，集團申請明日復牌。

據公告，利福國際今年6月底止股東應佔每股資產淨值約1.29元，私有化溢價約2.9倍；去年股東應佔每股資產淨值約1.767元，溢價約1.8倍。

難估計何時恢復派息

集團指，自2019年中社會動盪開始以來，香港的零售環境一直處於下行狀態，2020年初新冠肺炎疫情爆發後，更為本就不景氣的營商環境雪上加霜，集團為香港領先的實體百貨店經營商，惟收入自2019年起處於下滑，仍難見任何復甦跡象。展望將來，公司難以預視及估計何時能恢復派息及是否能回復到以前的派息水平，繼今年6月底止半年錄得4.75億元虧損，預計投資者對公司的興趣將維持薄弱，股份交投將繼續淡靜，股價表現將相對疲弱。利福指，看來難以在短期內憑上市地位從股票市場募資，鑑於認為股份成交量及股價表現短期內不大可能有任何顯著改善，建議將有助公司降低與維持其上市地位相關的行政開支及管理資源，為集團作為私營實體提供更多靈活性，在製定及實施長遠策略或尋求其他商機方面不會因在聯交所上市而受到監管限制及合規責任，亦無需關注短期市場反應。