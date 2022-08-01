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財經
2022-08-01 14:16:16

Sony調低全年業績展望 料PS等遊戲業務收入較預期差

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Sony調低盈利展望市值蒸發萬億　受PS等遊戲業務收入拖累

Sony受PS等遊戲業務收入拖累，調低全年盈利展望，市值一度蒸發萬億日圓。（資料圖片）

由於Playstation 4PS4）及Playstation 5PS5）銷量下跌，Sony調低了本財政年度的盈利展望，消息令市場憂慮全球經濟退對集團業務的影響，Sony股價一度下挫7%，為6個月最大跌幅，蒸發市值1萬億日圓。

根據Sony最新預測，全年經營溢利會由原先預測的11,600萬億日圓降至11,100萬日圓，其中包括PS業務在內的遊戲及網絡業務，經營溢利指引被削減16%2,550億日圓。

股價下挫最多7%  市值一度值蒸發萬億日圓   

由於2021PS5大賣1,150萬部，Sony在上財年結束時曾野心勃勃地預測PS新主機銷量在2022年能達到1,800萬部，並相信遊戲部門能實現收入大幅增長，惟Sony剛公布的業顯示，於46月季度PS4PS5的銷量僅240萬部，僅較去年同期的230部略有增加。

同時，在遊戲軟件方面，Sony上季總共售出4,710萬份遊戲，較去年同期的6,360萬份按年減少16%PlayStation Plus 的使用會員數目略降10萬名至4,730萬，遊玩時間減少15%

Sony剛公布的季度業績勝市場預期，季度經營溢利為3,070億日圓，電影及音槳業務受日圓疲弱所帶動，公司預計音樂業務收入將受惠於鹥率因素，而電影串流業務亦對業績有所支持。

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