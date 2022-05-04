SPAC上市｜港產檢測商Prenetics本月美掛牌 上季蝕468萬

計劃與新世界發展(017)執行副主席兼行政總裁鄭志剛旗下特殊目的收購公司(SPAC) Artisan Acquisition合併上市的香港基因和診斷檢測商Prenetics，公布首季營運虧損60萬美元(約468萬港元)，去年同期則錄1,110萬美元盈利，主要是期內隨公司股權價值上升而增加非現金股份支出所致；收入則創新高達9,200萬美元，按年多60%；經調整EBITDA錄1,270萬美元，升1.6%；毛利錄3,600萬美元，多64.3%，毛利率39.2%，多1個百分點。

Prenetics料於5月18日在納斯達克正式上市。Prenetics行政總裁兼聯合創始人楊聖武表示，有信心保持增長勢頭，在其後幾個季度繼續推出新的創新產品，並在國際市場落實收購戰略。

全球進行 2200 萬次新冠肺炎檢測

集團將於今年上半年推出一系列新產品，包括無創大腸癌FIT-DNA篩查測試ColoClear，以及居家血液檢測、方便用戶的血樣採集和檢測結果傳遞系統 Circle Snapshot。集團目前至今在全球進行了超過2,200萬次新冠肺炎的實驗室及在家快速測試，並計劃在東南亞和歐洲市場的遠程醫療和個性化護理領域識別潛在收購目標。