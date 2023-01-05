SPAC公司Ace與LED先驅LE合併　對價1.5億美元

全球各地創科生態圈持續成長和發展，初創企業合併亦見頻繁。特殊目的收購公司(SPAC) Ace Global Business Acquisition宣布，已經與發光二極管(LED)市場先驅、智慧農業系統解決方案關鍵組件供應商LE Worldwide簽訂合併協議，合併對價為1.5億美元。完成合併後，公司將以新的股票代碼，在美國納斯達克上市，並由LE目前的管理團隊繼續經營。

Ace Global與LE Worldwide的合併，由諾圻資本創始人兼首席執行官王幹文策劃而成。Ace Global首席執行官王圖稱，很榮幸並期待努力完成今次合併。

主力經營LED生意的LE，首席執行官羅揚文家族深耕電子產業，其祖父早在上世紀四十年代在南中國開設首間燈泡工廠，其父在八十年代以香港為總部開始其LED業務，九十年代已成為全球LED顯示屏技術的領導者。

LE集團其後透過結合製造、組裝，以及與物聯網和智慧城市項目，令集團在商業和家用照明解決方案方面，創建多個成功品牌，目前，LE致力於推進智能農業4.0技術，並在LED植物生長燈的開發和銷售方面取得了成功，以此擴大其可控環境農業的產品組合，成為智能農業行業的主要參與者。