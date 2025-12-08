SpaceX傳明年上市 估值達8千億美元超OpenAI 馬斯克咁樣回應

根據外媒報道，馬斯克(Elon Musk)旗下的太空探索技術公司SpaceX，正計劃於2026年下半年進行首次公開發售。報道同時指，SpaceX現正準備新一輪舊股二手出售，估值將達到 8,000億美元(約6.24萬億港元)，較今年7月估值上升1倍同時，亦超越10月的估值為5,000億美元的OpenAI，成為全球最有價值的私人公司。

不過馬斯克其後於個人社交平台回應指公司計畫以8000億美元估值進行融資的說法「並不正確」，又表示SpaceX多年來一直保持正現金流，並且每年進行兩次股票回購，為員工和投資者提供流動性。而估值的上升主要建立於星艦和星鏈專案的進展，以及公司成功獲得取得全球直連手機(direct-to-cell)的頻譜執照等因素有關。