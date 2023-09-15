Starbucks創始人舒茲退休　前央視主持人張蔚10月接任董事

記者李宗芳／綜合報道
國際知名連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks），美國時間13日宣布其創始人、前行政總裁（CEO）舒茲（Howard Schultz）即日起辭去公司董事會職務，由曾任央視女主持人、阿里巴巴影業集團前總裁張蔚於10月1日起接任董事。
據悉舒茲今年3月結束第3度CEO任期，現正式宣告退休，星巴克授予終身名譽董事長稱號，以表彰其對星巴克的傑出貢獻。
獲列入「改變商業的100人」之一
星巴克同時宣布，阿里前高管張蔚將於10月1日起擔任董事會成員，大讚張蔚被業內認為是一位創新者和改變者，憑藉其豐富經驗、廣闊視角和對企業業務發展的全心投入，將幫助星巴克繼續成長：「張蔚的加入，再加上新一屆董事會激勵人心的戰略願景，讓我相信我們最好的日子真的還在後頭」。
據《上觀新聞》報道，1970年出生的張蔚頂着「哈佛學霸」的光環，擁有哈佛商學院的MBA學位和薛頓希爾大學（Seton Hill University）的學士學位，2020年，美國「商業內幕」（Business Insider）網站將她列為「改變商業的100人」之一。
曾就職梅鐸旗下星空傳媒
其職業生涯十分光鮮，2008年加入阿里擔任高管，深度參與過阿里集團的業務決策、媒體關係和企業社會責任方面的工作，曾擔任過阿里影業總裁，以及阿里集團負責資本運營的資深副總裁。
在加入阿里之前，她曾就職於傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下星空傳媒，出任中國區運營總監。此外她還在CNBC（消費者新聞與商業頻道）中國區短暫任職過。在更早期的旅美期間，她曾在著名諮詢公司貝恩資本和通用電氣擔任過高級職位。
然而讓張蔚被大眾所熟知的卻是她的一份「副業」，在多年前兼職央視《對話》節目主持人，曾與孫正義、李開復等重量級嘉賓展開過精彩的交流，她在台上的亮眼表現，也讓不少觀眾對這張年輕的面孔留下深刻印象。
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