Starbucks創始人舒茲退休　前央視主持人張蔚10月接任董事

記者李宗芳／綜合報道

國際知名連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks），美國時間13日宣布其創始人、前行政總裁（CEO）舒茲（Howard Schultz）即日起辭去公司董事會職務，由曾任央視女主持人、阿里巴巴影業集團前總裁張蔚於10月1日起接任董事。

據悉舒茲今年3月結束第3度CEO任期，現正式宣告退休，星巴克授予終身名譽董事長稱號，以表彰其對星巴克的傑出貢獻。

獲列入「改變商業的100人」之一

星巴克同時宣布，阿里前高管張蔚將於10月1日起擔任董事會成員，大讚張蔚被業內認為是一位創新者和改變者，憑藉其豐富經驗、廣闊視角和對企業業務發展的全心投入，將幫助星巴克繼續成長：「張蔚的加入，再加上新一屆董事會激勵人心的戰略願景，讓我相信我們最好的日子真的還在後頭」。

據《上觀新聞》報道，1970年出生的張蔚頂着「哈佛學霸」的光環，擁有哈佛商學院的MBA學位和薛頓希爾大學（Seton Hill University）的學士學位，2020年，美國「商業內幕」（Business Insider）網站將她列為「改變商業的100人」之一。