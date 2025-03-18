Sun Life 永明送出3萬份獎賞！逢周二早上10點即派獎！

講到退休，第一樣考慮就是金錢。現今社會生活成本高，通脹年年上升，醫療費用和日常開支隨年月增加，如果不及早儲蓄和投資，退休後可能會面臨經濟壓力。這時候，退休產品就起到關鍵作用，例如購買「合資格延期年金保單」（簡稱「QDAP」）或者其他保險產品，如自願醫保等，可以幫投保人在年輕時就開始儲蓄或投資，慢慢累積財富，透過定期供款，令資金穩步增長，到退休時以應付生活需要之餘，還可以實現退休夢想，例如周遊列國或者追求新興趣。