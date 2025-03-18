Sun Life 永明送出3萬份獎賞！逢周二早上10點即派獎！

講到退休，第一樣考慮就是金錢。現今社會生活成本高，通脹年年上升，醫療費用和日常開支隨年月增加，如果不及早儲蓄和投資，退休後可能會面臨經濟壓力。這時候，退休產品就起到關鍵作用，例如購買「合資格延期年金保單」（簡稱「QDAP」）或者其他保險產品，如自願醫保等，可以幫投保人在年輕時就開始儲蓄或投資，慢慢累積財富，透過定期供款，令資金穩步增長，到退休時以應付生活需要之餘，還可以實現退休夢想，例如周遊列國或者追求新興趣。
填寫簡單問卷輕鬆領取精美禮遇
只要及早準備，訂立合適自己的退休計劃，就可以利用退休前累積財富，保障退休後的生活質素，實現財務自由，安享晚年不是夢！
從即日起至3月31日，逢星期二上午10點，Sun Life 永明舉辦了「立即規劃 自信退休未來」 問卷活動，送出總共3萬份禮遇。參加者只需填寫有關退休規劃的問卷調查，成功提交問卷並符合名額的參加者，將會獲得由Sun Life 永明送出的電子兌換券，以鼓勵大家立即行動計劃退休！
及早計劃退休 成就安享晚年生活
根據政府統計處最新數據，香港65歲以上人口將在2037年突破200萬，即每10人中便有3名長者。這意味著退休規劃要及時，除了累積足夠資金維持生活開支，更須預留醫療保障預算。 現時市面上有不少產品既能減少當下稅務開支，亦能同步為未來增值。
延期年金計劃：穩健累積 確保退休後穩定收入
延期年金運作模式為「先儲蓄後提取」，透過固定儲蓄期累積資金，並在約定年齡（通常50歲起）按月轉換為現金流。其最大優勢在於：
- 持續給付至指定年齡，確保投保人退休期間都能有穩定收入，有些產品年金期最高更長達100歲
- 早保證回本期，較高保證每月年金收入
- 可享扣稅優惠 ，扣稅額最高6萬港元。以現時最高的稅率17%計算，個人課稅年度最高可節省10,200港元稅款
一些年金計劃更提供即使受保人不幸死亡，受益人亦可繼續這份財富，為家人提供保障。
自願醫保：全面醫療保障 安心無憂
醫療開支是退休生活的隱形財務缺口。根據醫院管理局資料，公立醫院急症的輪候時間平均為3 小時，個別醫院平均輪候時間更長達8 小時。想退休時獲得較優質的醫療護理，可能大家都會考慮私家醫院。隨著醫療成本逐年攀升，坊間有部分很多醫保都設有如全數賠償於香港及亞洲地區入住半私家病房的醫療費用，可以幫助患者減輕不少經濟壓力，全方位守護健康！
除此之外，有些計劃更享有癌症伸延保障和靈活的危疾保障。當您不幸確診指定癌症，有些計劃能豁免自指定癌症確診日起未來36個月保費，在關鍵的時期提供更大的靈活性。
投保人可為自己和每位受養人投保該計畫所繳付的合資格保費均可在香港申請稅務扣除，而每位受保人在每個財政年度的最高扣稅額為港元8,000 。