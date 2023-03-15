SVB接管｜官媒：矽谷銀行事件不會衝擊中國金融體系

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）上周五（10日）倒閉事件續發酵，引發金融市場波動，今日（15日）官媒頭版評論表示，從宏觀政策、監管政策變革、金融監管機構改革等各方面看，矽谷銀行事件在中國發生的可能性比較小，不會衝擊中國金融體系。

官媒：SVB失敗的投資策略是關鍵

官媒評論指，從矽谷銀行內在財務邏輯分析，該行失敗的投資策略是關鍵，而在配置長久期債券資產時，該行忽視了其獨特的負債結構。

評論表示，矽谷銀行客戶類型以科創類企業為主，儲蓄類型集中，所屬行業集中。該行看似具有固定的存款來源，實則缺乏穩定的核心存款，一旦遭遇行業周期等變動，極易引發客戶「羊群效應」，擠兌會自帶擴大效應。

又指出，「回過頭看，該行客戶明顯是從事件發生前的各種信息中失去了對這家銀行的信任。一旦發生激烈擠兌，一家運營正常的銀行也可能會瞬間坍塌。」