SVB接管｜據報有大量資金於矽銀無法取出　SOHO中國潘石屹否認

美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)破產倒閉後，有傳去年9月已經辭去SOHO中國（410）董事會主席的潘石屹及美團（3690）創辦人王興等人，均有大量資金無法從矽谷銀行取出，及後潘石屹於微博上否認事件。SOHO中國（410）現報1.42元；美團（3690）現升1.88%。

潘石屹：沒有在矽谷銀行開過戶

潘石屹昨日（12日）於微博回應稱，「我們從來沒有在矽谷銀行開過戶，從來沒有存過款」，又感謝各界關心。