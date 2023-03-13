SVB接管｜據報有大量資金於矽銀無法取出　SOHO中國潘石屹否認

美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)破產倒閉後，有傳去年9月已經辭去SOHO中國（410）董事會主席的潘石屹及美團（3690）創辦人王興等人，均有大量資金無法從矽谷銀行取出，及後潘石屹於微博上否認事件。SOHO中國（410）現報1.42元；美團（3690）現升1.88%。
潘石屹：沒有在矽谷銀行開過戶
潘石屹昨日（12日）於微博回應稱，「我們從來沒有在矽谷銀行開過戶，從來沒有存過款」，又感謝各界關心。
美團：沒有存款在矽谷銀行
至於美團則於回應投資者查詢時回覆，表示沒有存款在矽谷銀行，因此指近期矽谷銀行事件對公司無影響。
內媒報道，王興於2011年創業期間對外融資，一度展示過美團當時在矽谷銀行的賬戶餘額，令外界猜測美團現時同矽谷銀行的關係。
美財政部：100%保障矽谷銀行存戶存款
聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）發布聯合聲明，FDIC會全力100%保障矽谷銀行存戶存款，存戶將可星期一，即今日，取得資金，美國納稅人不會承受損失，意味所有存戶不會有損失。
多間上市公司受到波及
本港多間上市公司亦受到波及，以下為部分涉及公司：