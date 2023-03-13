SVB接管｜美國財政部：提供250億美元貸款應付擠提　稱矽銀存款獲保障

矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)現爆煲危機，日前美國財政部、聯邦儲備局及聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）發表聯合聲明，表示正採取行動，增強公眾對銀行體系的信心，保護美國經濟。另一聲明亦稱，將提供250億美元的一年貸款應付擠提。

稱矽銀存款獲保障

聯合聲明中表示，儲戶「將從3月13日周一開始可以支取其所有資金，與解決矽谷銀行問題相關的任何損失都不會由納稅人承擔。」

財政部長耶倫又表示，此舉將為「所有儲戶」提供保障，表明超過25萬美元的FDIC保險門檻賬戶亦得到幫助。