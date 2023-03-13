SVB接管｜美國財政部：提供250億美元貸款應付擠提　稱矽銀存款獲保障

矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)現爆煲危機，日前美國財政部、聯邦儲備局及聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）發表聯合聲明，表示正採取行動，增強公眾對銀行體系的信心，保護美國經濟。另一聲明亦稱，將提供250億美元的一年貸款應付擠提。
稱矽銀存款獲保障
聯合聲明中表示，儲戶「將從3月13日周一開始可以支取其所有資金，與解決矽谷銀行問題相關的任何損失都不會由納稅人承擔。」
財政部長耶倫又表示，此舉將為「所有儲戶」提供保障，表明超過25萬美元的FDIC保險門檻賬戶亦得到幫助。
聯儲局提供更優惠貸款條件
聯儲局另發布聲明稱，將新成立「面向銀行的貸款計劃」，比平常聯儲局提供的貸款條件更加優惠，財政部將「從外匯穩定基金中動用至多250億美元」，為這項銀行貸款計畫托底，但聯儲會預計不會動用該項資金。
在新的貸款計劃下，抵押品將按照平價即每1美元100美分的價值評估，貸款期限最長一年。對於價值低於平價的證券，比如隨著聯儲局加息價值下降的美國國債，銀行可獲得比平常規模更大的貸款。
多間上市公司受到波及
本港多間上市公司亦受到波及，以下為部分涉及公司：