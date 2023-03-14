SVB接管｜聯儲局將對SVB進行徹底審查　有股東提集體訴訟SVB高層

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）上周五（10日）倒閉，聯儲局宣布正就對SVB的監督工作進行審查，預料報告會在今年5月1日前公布；亦有股東提集體訴訟SVB高層，指控其隱瞞利率上升。 聯儲局副主席巴爾負責審查SVB 聯儲局主席鮑威爾指出，SVB倒閉引發投資者對銀行系統的憂慮，需要進行徹底﹑透明及迅速的審查。有關審查工作會由負責金融監管的聯儲局副主席巴爾領導。巴爾指出，會從如何監督及監管該行，以及應該從今次經歷學到什麼，進行仔細及徹底的審查。

聯儲局或會修改政策 目前美國政府的政策制定者正努力研究改善方案，防止未來有銀行發生擠提，而今次審查或暗示作為主要監管機構的聯儲局，可能會修改其政策。 據現行政策，若資產逾1,000億美元的銀行，會由聯儲局直接監管，並由聯儲局工作人員及華盛頓的理事制定監督方向；實際日常監督工作由聯儲局各地區的監管人員負責，今次則是三藩市聯邦儲備銀行負責SVB的監管。