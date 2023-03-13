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財經
2023-03-13 10:42:00

SVB接管｜英國矽銀現白武士　傳滙控擬考慮出價競投英國矽銀業務

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英國矽銀現白武士，傳滙控擬考慮出價競投英國矽銀業務。(資料圖片)

英國矽銀現白武士，傳滙控擬考慮出價競投英國矽銀業務。(資料圖片)

矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)事件繼續發酵，外媒引述消息指，數間英國大型銀行或分工吸納英國矽谷銀行存戶，為其提供資金，直至他們從原有貸款方獲得資金，有傳涉及滙豐銀行（005）。至於英國財政部發言人則拒絕評論。滙控現跌0.79%。

英倫銀行與銀行商討救市

英倫銀行於上周宣布，計劃向法院申請將英國矽谷銀行執行破產程序，即符合條件的存戶，可儘快獲得存款保障下的8.5萬英鎊，以及聯名戶口上限17萬鎊。

英國矽谷銀行的資產及負債，將由清算人管理，以將資產分配債權人。英倫銀行指，英國矽谷銀行在英國規模有限，沒有支持金融系統的關鍵功能。

滙控擬考慮出價競投

就英倫銀行與銀行商討救市一事，外媒報道指，滙控（005）及萊斯銀行據報考慮出價競投，另有報道指，阿布扎比皇室成員控制的Royal Group，以及軟銀集團支持OakNorth，亦正考慮收購英國矽銀業務。

不過，若出售失敗，銀行要求政府為部份買賣提供擔保，以保障銀行，直至可從美國矽谷銀行收到存款。由於要儘快成事，銀行可能獲得對反洗錢規則的豁免。

英財政部拒絕評論

英國財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）周日（12日）表示，政府將為銀行員工提供即時支援，以准許銀行向員工支付薪金，並履行現金流義務；對於此事，英國財政部發言人則拒絕評論。

 

多間上市公司受到波及

本港多間上市公司亦受到波及，以下為部分涉及公司：

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