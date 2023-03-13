SVB接管｜英國矽銀現白武士　傳滙控擬考慮出價競投英國矽銀業務

矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)事件繼續發酵，外媒引述消息指，數間英國大型銀行或分工吸納英國矽谷銀行存戶，為其提供資金，直至他們從原有貸款方獲得資金，有傳涉及滙豐銀行（005）。至於英國財政部發言人則拒絕評論。滙控現跌0.79%。

英倫銀行與銀行商討救市

英倫銀行於上周宣布，計劃向法院申請將英國矽谷銀行執行破產程序，即符合條件的存戶，可儘快獲得存款保障下的8.5萬英鎊，以及聯名戶口上限17萬鎊。

英國矽谷銀行的資產及負債，將由清算人管理，以將資產分配債權人。英倫銀行指，英國矽谷銀行在英國規模有限，沒有支持金融系統的關鍵功能。