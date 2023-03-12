SVB接管｜騰盛博藥：現有現金夠未來3年營運

騰盛博藥認為，儘管關閉了SVB，但其現有現金和銀行餘額仍足以滿足未來3年營運等。圖為其網站。

騰盛博藥生物(2137)指，矽谷銀行(Silicon Valley Bank)已於上周五被被加州金融 保護和創新部關閉，該部指定聯邦存款保險公司(FDIC)為接管人，根據FDIC說法，SVB所有受保存款人將不晚於本月13日(星期一)上午取得其全部受保存款。FDIC將在下周內向未投保的儲戶支付預付股息。未投保的儲戶將收到一份接管證書，用於支付其未投保資金的剩餘金額。隨著FDIC出售SVB的資產，未來可能會向未投保的存款人支付股息。

現金和銀行餘額約涉 9%

該股指，截至今年2月28日，其及其子公司在SVB持有的現金和銀行餘額(包 括現金、現金等價物和原始期限不超過12個月的定期存款，具有多期利率和提前支取的靈活性)不到9%。其他現金和銀行餘額分布在多個大型金融機構。

另外，該股認為，儘管關閉了SVB，但其現有現金和銀行餘額仍足以滿足未來3年營運資金、資本支出和已知合同義務的重大現金需求，並且預計上述事件不會對業務運營、供應商、員工、合作方或客戶產生重大不利影響。現正在與SVB和FDIC密切合作，以監測事件的最新進展，並盡量減少對其任何潛在影響，並將在適當的時候作出進一步的公布。

該股上周五收市報5.27元，跌5.1%或0.28元，成交約6,073萬元。