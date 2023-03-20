SVB接管｜SVB母企正式申請破產保護　擬遭「拆骨」出售　傳First Citizens有意洽購

聯邦存款保險公司（FDIC）接管SVB銀行和另一美資中型銀行Signature Bank後，尋求其他銀行在上周五（17日）前出價競投，並預計可在星期日（19日）舉行競投。不過，FDIC於上周也曾邀請銀行競投，但最終未能成事。

SVB風波未止，最新SVB母企「SVB金融集團」正式申請破產保護，外媒報道指，First Citizens BancShares（美：FCNCA）有意出價購入SVB。除此以外，另有一潛在買家正考慮購入該被接管的銀行。

擬遭「拆骨」出售

SVB金融集團上周申請破產保護時稱，旗下證券業務「SVB Securities」、風投業務「SVB Capital」的基金和普通合夥人實體不在今次破產重組計劃，並將繼續正常運作；矽谷過渡銀行（SVB Bridge Bank）則會在FDIC管轄下營運，同樣不包括在破產備案。

SVB金融集團稱，現擁有大約22億美元（折合約172億港元）的流動資金、投資證券以及其他資產。；而融資債務主要為本金33億美元的無擔保票據，這些票據僅對SVB金融集團有追索權，不會對SVB Capital 或 SVB Securities 提出索賠。

此外，SVB金融集團還擁有37億美元（折合約290億港元）的已發行優先股。

SVB 金融集團首席重組官William Kosturos表示，《破產法》中第11章流程，可允許 SVB 金融集團在戰略評估其重要業務和資產時，保護集團整體資產價值，特別是SVB Capital 和 SVB Securities。