Taylor Swift演唱會｜鱷王達里奧睇Taylor Swift新加坡演唱會　引證星洲「課金」成功

美國女歌手Taylor Swift正於新加坡舉行「The Era Tour」東南亞獨家演唱會，吸引多位名人明星前往觀看外，連投資大佬亦是座上客。有「鱷王」之稱的對沖基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Ray Dalio），在社交平台上載自己觀看Taylor Swift 新加坡演唱會的自拍照，他更興奮表示「泰勒絲競選總統！（Taylor Swift for President！ ）」，可謂引證星洲「課金」成功。
達里奧稱Taylor Swift展現普世文化
達里奧在社交平台上表示，能與來自世界各地的觀眾，一起觀看Taylor Swift音樂會，讓他感覺良好，又可與其他人相互聯繫，提醒他普世文化多麼強大。他又說，Taylor Swift比美國任何一位候選人，都能更好地將美國人和大部分國家的人民聚集在一起，更稱「泰勒絲競選總統！」（Taylor Swift for President!）。
達里奧現身引證星洲「課金」成功
達里奧於新加坡觀看Taylor Swift，或因他的工作關係。達里奧自2022年起，便在新加坡設立家族辦公室後，其後他再選擇在新加坡開設橋水基金辦事處，以進一步擴大橋水基金在亞洲的佈局。今次達里奧現身新加坡，也正好引證星洲的「課金」大成功。
此外，旅遊平台Trip.com表示，3月1日至9日，Taylor Swift到訪期間，平台上新加坡入境航班搜索量增186%，住宿預訂量幾乎翻五倍。