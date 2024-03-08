Taylor Swift演唱會｜鱷王達里奧睇Taylor Swift新加坡演唱會 引證星洲「課金」成功

美國女歌手Taylor Swift正於新加坡舉行「The Era Tour」東南亞獨家演唱會，吸引多位名人明星前往觀看外，連投資大佬亦是座上客。有「鱷王」之稱的對沖基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Ray Dalio），在社交平台上載自己觀看Taylor Swift 新加坡演唱會的自拍照，他更興奮表示「泰勒絲競選總統！（Taylor Swift for President！ ）」，可謂引證星洲「課金」成功。

Taylor Swift演唱會｜鱷王達里奧睇Taylor Swift新加坡演唱會 引證星洲「課金」成功

達里奧稱Taylor Swift展現普世文化 達里奧在社交平台上表示，能與來自世界各地的觀眾，一起觀看Taylor Swift音樂會，讓他感覺良好，又可與其他人相互聯繫，提醒他普世文化多麼強大。他又說，Taylor Swift比美國任何一位候選人，都能更好地將美國人和大部分國家的人民聚集在一起，更稱「泰勒絲競選總統！」（Taylor Swift for President!）。