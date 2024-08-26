Telegram創辦人杜羅夫傳法國被捕　相關加密幣Toncoin曾挫兩成

即時通訊軟件Telegram的創辦人杜羅夫（Pavel Durov），在周六（8月24日）乘坐私人飛機抵達巴黎勒布爾歇機場時，傳遭法國當局拘捕。法國政府至香港時間周一早上，仍未公開確認杜羅夫拘捕。 在杜羅夫被拘留的消息傳出後，根據CoinDesk及Binance的數據指，與Telegram相關的加密貨幣Toncoin一度暴跌23%，由6.8美元跌至5.35美元。現時Toncoin報5.71美元，仍下跌16%。

法國延長拘留杜羅夫 據法國傳媒報道，當局拘留39歲的杜羅夫是由於他未能有效防止Telegram，在用於犯罪，未阻恐怖主義、洗錢、販毒等行為在平台運行；而法國執行部門在當地時間星期日晚，決定延長杜羅夫拘留時間24小時。

Telegram及馬斯克亦有發聲 現時總部位於杜拜的Telegram在平台發聲明表示，平台一直有遵守歐洲法例包括《數碼服務法》，聲稱某個平台或其擁有人要為平台被濫用而負責是荒謬的。 至於X（前稱Twitter）行政總裁馬斯克（Elon Musk）亦在自家平台上發表帖子，主張立即釋放杜羅夫。