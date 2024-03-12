Telegram擬於美國上市料明年起盈利 日前用戶突破9億

有TG之稱的通訊軟件Telegram，考慮明年於美國上市，其創辦人Pavel Durov表示，預計公司將於明年起盈利。近日Telegram的用戶亦已突破9億。

Telegram創辦人：下一目標帶Telegram到美國IPO

Pavel Durov近日接受英國《金融時報》訪問，提到Telegram在實現盈利後，下一個目標是帶到美國進行IPO，並排除出售Telegram的可能性。

Pavel Durov指，自兩年前推出廣告及訂閱服務以來，會員數量已從7億成長至超過9億，也創造了數億美元的收入，就算不是今年，也希望可於明年獲利，而Telegram開始變現的主要原因，是希望保持獨立，而上市會是將Telegram的價值民主化的一種方式。