Tesla上調中美Model 3和Model Y售價　恢復Model 3 Long Range銷售

Tesla首季利潤跌24%，成本上漲及減價拖累利潤表現。(資料圖片)

電動車製造商特斯拉（Tesla）早前減價後，近日突然上調「Model 3」和「Model Y」在中美兩國的售價，其中美國售價更是兩周內第2次提高；同時亦恢復美國「Model 3 Long Range」銷售。

Tesla中國官方網站顯示，中國地區Model 3和Model Y價格分別較此前上調2,000元人民幣。Model 3後輪驅動車型價格已調至23.19萬元人民幣

中國地區上調2千元人幣

中國地區上調2千元人幣

中國地區上調2千元人幣

中國地區上調2千元人幣

中國地區上調2千元人幣

中國地區上調2千元人幣

Tesla美國官網顯示，Model Y和Model 3車型的價格均提高250美元（折合約1,950港元）。

Tesla的自由現金流按年銳減八成，至4.41億美元，令市場關注。(資料圖片)

恢復美國Model 3 Long Range版本銷售

Tesla亦已恢復Model 3 Long Range（長續航版）的接單，起售價從47,240美元起。有指Model 3 Long Range去年突然停售，原因是大量積壓的訂單已排至2023年。

根據美國官網的資料，這款車的最新定價顯然比停賣前便宜約19%。