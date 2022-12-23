Tesla兩年以來首次跌破125美元 成2022年「空軍」最賺錢投資

美國持續加息觸發科技股全面下跌，一眾俗稱「空軍」的沽空構構獲得巨額回報，其中股價持續爆升多年的電動車企業Tesla為今年以來「空軍」的股票。

Tesla股價已連續5個交易日下跌，今年以來累積跌幅已接近七成，令沽空機構的回報更加豐厚。Tesla股價昨夜一度失守125美元，低見122.26美元，是兩年多來首次跌破該水平，市值跌破4,000億美元，市值已低於Visa，該公司目前在標準普爾500強公司名單中已跌至第10名，若進一步下跌，將會十大不保。

外媒引述分析公司S3 Partners董事總經理Ihor Dusaniwsky在一份報告中表示，「沽空機構的沽空理由充份，以金額計是2022年最賺錢的沽空項目。」根據S3數據顯示，Tesla的沽空盤今年以來賬面盈利已高達150億美元。分析指出，沽空Tesla的數量自4月股價下跌以後曾經下跌，不過在8月份又有所回升。

Tesla再跌 標準普爾 500 十強不保

該公司的數據顯示，「空軍」今年坐擁3,037億美元的已實現和未實現收益，較上一次淡友錄得盈利進賬的2018年增長四倍。S3 Partners 數據顯示，全年平均淡倉為9,736億美元，回報率為31.2%。