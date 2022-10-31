Tesla對手通用汽車暫停Twitter廣告 繼續平台上與客戶互動

通用汽車（General Motor）在馬斯克（Elon Musk）收購社交媒體Twitter後，通用汽車將暫停在該平台上的廣告。該汽車製造商本周五向《CNBC》表示，會在評估 Twitter 的新方向期間「暫停」（pause）廣告。通用汽車補充說，它將繼續使用該平台與客戶互動，但不支付廣告費用。
該公司電郵聲明中表示，「我們正在向Twitter了解其新擁有權下的發展方向，與應對傳媒平台重大轉變的正常業務流程一樣，我們暫停了付費廣告。我們在 Twitter 上的客戶關懷互動則會繼續進行。」
通用汽車是首批投入數十億美元以發展電池電動汽車與Tesla競爭的汽車製造商之一。
另一Tesla競爭對手福特汽車（Ford）的發言人表示，目前沒有在 Twitter 投放廣告，即使在馬斯克收購前亦沒有。
其他汽車製造商方面的廣告投放方面，Stellantis 和 Alphabet 旗下Waymo 在內的未有回應；Nikola 表示沒有計劃改變有關該平台的任何內容。Rivian拒絕評論。
福特無落廣告 其他製造商未有回應
電動汽車初創公司 Fisker Inc.的行政總裁Henrik Fisker在Twitter 董事會接受馬斯克收購該公司並將其私有化的建議時，已刪除他的個人帳戶。不過，公司則繼續使用 Twitter。該公司表示，沒有計劃改變在社交網絡上所做的事情。
Twitter的未來方向一直是收購故事的核心。馬斯克曾經表示自己是「言論自由的絕對主義者」，他將恢復在 2021 年 1 月 6 日國會大廈暴動期間因發推文而被禁止的前總統特朗普的賬戶。
他又表示，計劃成立一個「內容審核委員會」，在召集之前不會恢復任何賬戶或做出重大內容決定。
馬斯克長期以來一直吹噓Tesla不支付傳統廣告費用，相反透過獎勵車主會成員，以及其他在社交網絡（尤其是 Twitter 和 YouTube 以及粉絲博客上）宣傳公司產品、股票和馬斯克的網紅。