Tesla對手通用汽車暫停Twitter廣告 繼續平台上與客戶互動

通用汽車（General Motor）在馬斯克（Elon Musk）收購社交媒體Twitter後，通用汽車將暫停在該平台上的廣告。該汽車製造商本周五向《CNBC》表示，會在評估 Twitter 的新方向期間「暫停」（pause）廣告。通用汽車補充說，它將繼續使用該平台與客戶互動，但不支付廣告費用。

該公司電郵聲明中表示，「我們正在向Twitter了解其新擁有權下的發展方向，與應對傳媒平台重大轉變的正常業務流程一樣，我們暫停了付費廣告。我們在 Twitter 上的客戶關懷互動則會繼續進行。」

通用汽車是首批投入數十億美元以發展電池電動汽車與Tesla競爭的汽車製造商之一。

另一Tesla競爭對手福特汽車（Ford）的發言人表示，目前沒有在 Twitter 投放廣告，即使在馬斯克收購前亦沒有。