Tesla市值曾跌穿5000億美元 馬斯克不再是全球首富 LVMH行政總裁取代

綜合外媒報道，身兼Tesla、SpaceX與Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk），因為Tesla股價今年以來大幅下跌，最終失落全球首富寶座。
根據福布斯（Forbes）億萬富豪即時排行榜，擁有多個殿堂級名牌的奢侈品龍頭企業LVMH集團行政總裁阿諾德（Bernard Arnault）及家族以1,886億美元淨資產登上世界首富位置，馬斯克則以1,768億美元屆居第二。
《彭博社》的彭博億萬富豪即時排行榜亦顯示，阿諾德及家族以1,710億美元美元登頂，取代擁有身家1,640億美元的馬斯克。
報道指出，Tesla自上周傳出其上海廠房分階段停產後，股價就一路向下，周二股價曾跌至今年以來最低位的156.91美元，市值更一度跌至5,000億美元以下，收市時股價跌幅由全日最多的6.5%稍為收窄至4.1%，市值仍5,043億美元。Tesla股價今年以來累計下跌54.3%，單計9月底以來，今季跌幅接近四成。
市場對電動車需求產生疑慮，及馬斯克專注整頓Twitter分散對Tesla的注意力，均影響股價表現。有分析員認為，「馬斯克即是Tesla，Tesla就是馬斯克」，圍繞推特收購案的「馬戲」拖累了Tesla的股價。
兩個富豪榜第三位是亞洲首富、印度礦業大亨阿達尼（Gautam Adani）。