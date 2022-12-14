Tesla市值曾跌穿5000億美元 馬斯克不再是全球首富 LVMH行政總裁取代

綜合外媒報道，身兼Tesla、SpaceX與Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk），因為Tesla股價今年以來大幅下跌，最終失落全球首富寶座。

根據福布斯（Forbes）億萬富豪即時排行榜，擁有多個殿堂級名牌的奢侈品龍頭企業LVMH集團行政總裁阿諾德（Bernard Arnault）及家族以1,886億美元淨資產登上世界首富位置，馬斯克則以1,768億美元屆居第二。

《彭博社》的彭博億萬富豪即時排行榜亦顯示，阿諾德及家族以1,710億美元美元登頂，取代擁有身家1,640億美元的馬斯克。