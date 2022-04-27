Tesla急瀉12%　市值單日蒸發一萬億元

內地因應新冠肺炎實施大規模管控措施，烏俄戰事持續影響供應，加上美國高通脹，令人擔心經濟衰退將至，美股三大指數再歷小股災。道指低開後不斷摸底，以接近全日最低位收市，科技股佔多的納斯達克指數更急瀉近4%，跌穿上月低位，創逾一年新低。

電動車Tesla(美：TSLA)跌幅顯著，單日急瀉12.18%，報876.42美元，成交額413.56億美元。總市值跌至9,057.87億美元，較去年11月歷史高位回落28%，單日蒸發1,257億美元，折合高達1萬億港元。Tesla行政總裁、全球首富Elon Musk的身家大減250億美元。

分析：對Elon Musk要兼顧Twitter擔憂

Elon Musk日前與社交媒體Twitter(美：TWTR)達成協議，以440億美元全面收購Twitter，將Twitter私有化，預計交易將在今年稍後完成。Twitter指，Elon Musk已獲得255億美元的全額承諾債務和保證金貸款融資，並提供約210億美元的股權承諾。有分析師指，Tesla股東對Elon Musk要分心兼顧Twitter感到擔憂，認為會損害Tesla盈利能力。

大型科技股周二下挫，Netflix績後一直受壓，收報198.4美元，跌5.48%；Facebook母公司Meta Platforms收報180.95美元，跌3.23%。