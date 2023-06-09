Tesla據報促內地供應鏈企業赴墨西哥設廠。內媒《36氪》引述消息指，特斯拉（Tesla，TSLA）正動員其中國供應鏈企業，前往墨西哥設廠。
Tesla赴墨國節奏相當緊迫
報道引知情人士透露，有供應鏈企業被要求去墨西哥投資建廠，而且指出Tesla節奏相當緊迫，不少廠商擔心若不及時響應，會「丟失大訂單」。報道又提到，今年以來已有部份Tesla供應商宣布於墨西哥的設廠規劃，多間企業已在墨西哥設立辦事處。當中旭昇集團在3月底表示，將於墨西哥斥資不超過2.76億美元投建廠房，料最早明年7月能投產。
有供應鏈企業透露，公司決定在墨西哥建廠後，已取得Tesla及其他北美客戶定點訂單；另外有別於內地設廠可獲土地和資金支持，內地供應鏈企業在墨西哥設廠僅可獲稅收優惠及人才補貼。
通用汽車將接入Tesla超級充電站網絡
此外，福特汽車後，通用汽車也將接入Tesla的電動汽車超級充電站網絡，市場人士指此舉有效結束電動汽車制造商及其充電站網絡合作夥伴，對使用何等標準猶豫不決的決定。通用汽車首席執行官Mary Barra在一份聲明中表示，這次合作是集團戰略關鍵部分，也是其迅速擴大客戶使用超級充電站的重要一步。
同時，隨全美3間最大電動汽車製造商聯合，將對其他公司構成壓力，並使其放棄CCS充電標准，轉向使用Tesla系統來建立充電網絡。