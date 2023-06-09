Tesla據報促內地供應鏈企業赴墨西哥設廠

Tesla赴墨國節奏相當緊迫

報道引知情人士透露，有供應鏈企業被要求去墨西哥投資建廠，而且指出Tesla節奏相當緊迫，不少廠商擔心若不及時響應，會「丟失大訂單」。報道又提到，今年以來已有部份Tesla供應商宣布於墨西哥的設廠規劃，多間企業已在墨西哥設立辦事處。當中旭昇集團在3月底表示，將於墨西哥斥資不超過2.76億美元投建廠房，料最早明年7月能投產。

有供應鏈企業透露，公司決定在墨西哥建廠後，已取得Tesla及其他北美客戶定點訂單；另外有別於內地設廠可獲土地和資金支持，內地供應鏈企業在墨西哥設廠僅可獲稅收優惠及人才補貼。