Tesla據報已關閉中國首家陳列室 零售策略有變

Tesla據報已關閉中國首家位於Parkview Green的陳列室，配合零售策略轉變。（網上圖片）

外電引述兩名知情人士表示，隨着Tesla調整其於中國的銷售和服務策略，該品牌已經關閉在中國的旗艦展廳。Tesla是於上周關閉其位於北京市中心高檔購物中心僑福芳草地的陳列室，是其於中國第一家門店，於2013年開業，並於2018年翻新，將面積擴大至兩層。

報道指出，記者致電該店時，電話已被轉駁至附近的另一個陳列室。目前，Tesla在全國擁有並經營著 200 多家門店。

早前有報道指出，在新冠疫情限制期間交通大幅下降後，Tesla正考慮關閉北京等城市華麗商場的一些陳列室。該公司亦計劃更加重視成本較低的郊區商店，這些商店同時可以提供維修服務，以實現行政總裁馬斯克（Elon Musk）改善客戶服務的目標。

目前，超過一半的Tesla中國門店不提供維修或保養服務，並且位於空間有限的高租金地點。其中包括現已關閉的 Parkview Green Tesla 商店。

超過一半 Tesla 中國門店仍不提供維修或保養服務

報道指出，Tesla近年一直在招聘技術人員和其他員工在中國從事服務工作，其中國招聘網站顯示，截至周三共有 305 個服務職位空缺。

根據中國乘用車協會的數據，Tesla在 2022 年前9個月在中國銷售近 32萬部汽車，按年增長 55%。另外，Tesla早前已將其 Model 3 和 Model Y 汽車在中國的起步價下調。