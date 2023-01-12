Tesla最新超級工廠據報接近落戶印尼 電車年產能可達百萬

《彭博社》報道，Tesla已接近落實在印尼設立超級工廠，以更好利用當地豐富的電池金屬資源。報道引述知情人士稱，新廠每年產能可達100萬部電動車，配合Tesla對全球超級工廠的最終產能目標。若最終落實，印尼將成為Tesla在美國以外第三個海外生產基地。目前該公司已在中國上海及德國柏林設有超級工廠。

據報，Tesla在印尼的廠房將包括生產及供應鏈等不同功能。有關廠房在量產後，可望將汽車價格降至2萬美元以下，令Tesla面向擁有6.75億消費者的東南亞龐大市場。不過知情人士稱，相關協議尚未簽署，協議仍可能落空。印尼投資部長證實，與Tesla的談判由海事及投資協調部門的官員進行。

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）一直爭取Tesla在當地建廠。去年5月，他與Tesla行政總裁馬斯克會面，雙方於8月達成價值50億美元的鎳供應協議。佐科當時表示，希望Tesla在當地生產電動車，而不僅是生產電池。馬斯克曾表示，預計最終在全球建立10至12家超級工廠。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）於8月舉行的周年股東會上曾表示，他預期公司將逐步在全球興建10至12座超級工廠，報道稱該公司亦於去年底開始磋商在鄰近美國的墨西哥興建組裝工廠。