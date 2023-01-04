Tesla未止跌 上季交付量遜預期股價再挫逾12%

Tesla（特斯拉）第四季交付量首次突破40萬部創新高，雖然公司早已表明交付數量將會低於原來目標，惟數據仍低於分析師平均預期的42萬部水平。Tesla股價急挫12.2%，為超過兩年最大單日跌幅。

Tesla已於2022年已累計下跌65%，令其行政總裁馬斯克（Elon Musk）成為有史上第一個財富損失超過2,000億美元。Tesla股價在2020年及2021年分別上升743%及50%。

Tesla的數據顯示，2022年全年交付量為131萬部，按年增長四成；全年產量為137萬輛，按年增長47%。市場關注Tesla產量顯著高於交付量，可能反映其在加息環境下需求趨於疲軟。Tesla將交付量不及預期的部分原因，歸咎於物流瓶頸。

有分析員認為，Tesla面臨嚴重的需求問題，許多投資者低估了其需求挑戰，這挑戰將在2023年持續，因為Tesla多款較貴的車型，不符合美國政府的退稅條件，Tesla可能需要減價或下調交付目標。Tesla將於1月25日公布季度業績。

分析員稱投資者低估Tesla所面對挑戰

此外，Tesla正面臨的不利因素，亦包括中國市場需求放緩，並要在電動車領域面對通用汽車、福特汽車等傳統車廠，以及比亞迪（1211）等新興對手的競爭。高盛亦將Tesla目標價由235美元下調至205美元，維持「買入」評級。摩根士丹利則下調目標價25美元至125美元，並給予其「沽售」評級。

Tesla去年底已在美國、中國等市場減價或提供優惠促銷，但此舉可能對利潤率構成壓力。Tesla上月向願意在2022年底前收車的Model 3及Model Y美國車主，提供多達7500美元的優惠，金額較原先加碼1倍，以維持第四季的交付進度。由於美國財政部今年1月起才會為買入美國本土生產電動車的車主提供7500美元退稅，導致很多美國買家選擇延至1月才收車。暫未知Tesla將優惠加碼對利潤的影響。

Tesla計劃3月1日在美國得州超級工廠舉辦投資者日，屆時將公布長期擴張計劃、資本配置，以及可降低生產成本「第三代平台」資訊。馬斯克10月曾稱，正研發「下一代汽車」，新車將比Model 3和Model Y便宜。