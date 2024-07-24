Tesla業績｜第二季純利跌45%Robotaxi延期發布　特斯拉盤後瀉8%　馬斯克：過去預測太樂觀

美國電動車生產商特斯拉Tesla(美：TSLA)公布第二季業績後，股價在盤後一度急瀉8%，截至發稿，報226.75美元。行政總裁馬斯克(Elon Musk)於業績會議開始時，宣布無人駕駛的士(Robotaxi)發布會從8月8日推遲至10月10日，並有可能在今年年底、最遲明年投入使用，他亦承認過去的預測太過樂觀。

第二季業績方面，特斯拉Tesla總收入255億美元，按年增2%，超預期的247.7億美元，其中汽車業務的營收爲198.78億美元，同比下降7%，能源發電與儲能業務的營收爲30.14億美元，同比有翻倍(100%)增長。然而，營業利潤(Income from operations)16.05億美元，同比下降33%，期內GAAP口徑下淨利潤14.78億美元，按年跌45%；非GAAP口徑下淨利潤18.12億美元，降42%；實現自由現金流(FCF)13.42億美元，同比增長34%。

汽車營收跌7% 總交付量降5%

在主要業務汽車方面，特斯拉Tesla第二季度的營收爲198.78億美元，同比下跌7%，但環比上一季度的173.78億美元有所增長，汽車總交付量爲443,956輛，同比下降5%，但環比上一季度的386,810輛有所增長。其中，豪華級Model S和Model X車型的交付量爲21,551輛，Model 3和Model Y車型的交付量爲422,405輛，同比下降5%。

至於純電動輕型商用車Cybertruck，特斯拉Tesla指二季度公司汽車產量環比下降，預計三季度產量將環比增長。二季度Cybertruck的產量環比增長兩倍以上，依然處於到今年底實現盈利的正軌。電動半拖車Semi工廠處於2025年年底前投產的正軌。

特斯拉：降低成本仍是 整體重點

總括而言，特斯拉Tesla表示雖然經營環境困難，第二季仍實現了創紀錄的季度收入。儲能業務快速成長，第二季負載達到9.4GWh，創下新高。汽車方面，隨著消費信心改善，第二季交付量反彈，同時推出了有吸引力的融資方案，以抵銷高利率的影響。現時正以長遠的規劃來管理產品組合，以及專注於增加銷售，擴充工廠及產生足夠的現金流，以投資未來增長。目前整體重點仍是降低公司的成本，包括減低每輛車的銷售成本，發展傳統的硬件業務及加速「AI準備」的產品及服務發展。