Tesla盈利按季跌逾3成　2020年以來首次

Tesla第二季度盈利按季按年升近1倍，但按季下跌約32%，是2020年以來首次。（資料圖片）

Tesla（特斯拉）公布，受惠於汽車交付量增加、加價以應對原材料價格上升，第二季盈利22.6億美元按年升98%，惟按季跌近32%，是2020年以來首次出現倒退。該公司於周三收市後公布，截至6月底止第二季度業績，第二季每股經調整盈利2.27美元，超出市場預期的1.81美元；經調整後每股盈利2.27元，高於分析員預期的1.83元，按年增57%。

Tesla並在業績內披露，將持有75%比特幣出售套現，並列出「比特幣減值」作為利潤狀況的披露資料，惟沒有透露減值金額。

Tesla期內，收入169.3億美元，低於預期，並低於上季度創下的187.6億美元創紀錄水平，按年升42%，按季跌近10%。第2季交付量近25.5萬輛，按年升27%，按季跌近18%，集團維持未來數年交付量平均增長50%的目標不變。

Tesla：未來數年交付量平均增長 50% 的目標維持不變

Tesla行政總裁馬斯克表示，公司近期一直經歷「供應鏈地獄」，不過最近留意到大宗商品價格正在向下，相信公司能夠在今年剩餘的時間內實現創紀錄的銷量。「我們有可能在今年下半年取得創紀錄成果」，馬斯克在與分析師的電話會議上表示，並指出該公司在加利福尼亞和上海的工廠6月份產量強勁。但他警告稱，該行業在確保足夠的零件和材料供應方面仍面臨着嚴峻的挑戰。關於大宗商品價格，馬斯克表示有迹象顯示價格處於下行通道，預計今年年底通脹將有所放緩。

集團表示，疫情導致上海廠房一度停工，但目前該廠房每年產量達75萬輛，遠高於首季的45萬輛，加上新廠房，預計下半年表現有望破紀錄。

第二季度汽車銷售收入為146億元，期內集團雖然多次提高車價，以抵消高通脹的部分打擊，但電動車業務邊際利潤率仍然下跌，由上一季的32.9%，回落至27.9%，低於去年同期的28.4%。