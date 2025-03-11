Tesla股價單日插15%　馬斯克：經營極難料在政府再待一年

美股隔晚遭遇「黑色星期一」，創下特朗普上任以來的最大單日跌幅，納指下跌4%或727點，為超過兩年來的最大跌幅。電動車巨企特斯拉(Tesla)單日暴跌15%至222.15美元，較去年12月的高位488.54美元累跌逾54%，市值蒸發約8,000億美元。創辦人馬斯克表示，經營企業面臨「非常大的困難」，但預期將在特朗普政府再任職一年。

馬斯克在接受訪問時表示，他正以「非常大的困難」(with great difficulty)經營自己的企業，目前只是希望讓政府更高效，消除浪費和欺詐。他形容，自己掌管的政府效率部(DOGE)工作進展良好，每天可為華府節省40億美元(約312億港元)，除非DOGE停止運作，否則能為華府節省一萬億美元(約7.8萬億港元)。

他又表示，DOGE幾乎已經滲透至美國政府的所有部門，DOGE正從金融和科技領域招募人手，現時團隊成員逾100名，可能之後會增加至200人。他預計將在特朗普政府中再任職一年。

事實上，自馬斯克在特朗普政府掌管效率部(DOGE)以來，特斯拉股價每周都在下跌。市場預期特斯拉股價持續下滑，可能與特朗普的關稅計劃的不確定性有關。此外，馬斯克的政治言行在歐美市場惹來不滿，影響了特斯拉的品牌形象和市場需求，導致不少歐美車主紛紛抵制特斯拉。