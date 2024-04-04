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財經
2024-04-04 06:00:00

Tesla股價近5年升908%　每股能碰1000美元？

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Tesla股價近5年升908%　每股能碰1000美元？

Tesla股價近5年升908%　每股能碰1000美元？

近年來，您將很難找到比Tesla(TSLA)對投資人表現更好的企業。在過去的五年裡，這隻頂級電動車(EV)股票飆升了908%。

不過，今年的旅程並不順利。由於投資者似乎對馬斯克(Elon Musk)領導的企業越來越悲觀，該公司股價到2024年將下跌近三成。也許現在是逢低買入的最佳時機，希望Tesla能繼續成為長期贏家。

但從現在到2030年，TSLA能否上漲456%達到每股1,000美元？

Tesla(TSLA)近1個月股價表現（Google截圖） Tesla(TSLA)近6個月股價表現（Google截圖） Tesla(TSLA)近1年股價表現（Google截圖） Tesla(TSLA)近5年股價表現（Google截圖）

Tesla股價回升需數據改善

為了讓Tesla股價在未來六年左右的時間內以大約33%的複合年增長率上漲至1,000美元，我認為確實需要發生一件主要的事情。這是整體業務增長的重新加速。

去年，公司很多數據急劇放緩。Tesla於2023年銷售量僅增長19%，第四季增長3%，令人失望。對於一家多次為投資者帶來超過50%年收入增長的公司來說，這是一個需要應對的新常態。當消費者想要購買新車時，較高的利率是一個很大的阻力。

不過，好消息是電動車產業仍處於早期發展階段。到2022年，全球銷售的所有乘用車中14%是電動車。這些汽車仍有很長的路要走，才能打入市場並從傳統的汽油機器中奪取份額。

鑑於Tesla在美國佔據該行業約55%的銷量，所以處於受益的有利位置。如果單位銷售和收入數據開始回升，並實現遠接近幾年前水準的增長，那麼該股就會回報股東。隨著Tesla受益於製造效率，利潤率將再次開始擴大。

在這種看漲的情況下，觸及1,000美元大關似乎是必然的結果。

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龐大競爭帶來壓力

但投資者有一些理由稍微降低他們的預期。當該公司目前的市值為5,600億美元時，認為該股在未來六年內能夠以年化35%的速度上漲的想法不僅是大膽的，而且還有一些因素為這個可能性增添了悲觀情緒。

如果美國經濟（和其他主要經濟體）處於較高利率環境（高於2010年代水準）的時間比預期更長，會怎麼樣？由於消費者每月支付的費用較高，這可能不僅會給Tesla，而且會給所有汽車製造商的銷售帶來壓力。
電動車領域的競爭非常激烈。Tesla因引領電動車運動並促使其他企業效仿而值得讚揚。但現在消費者有很多選擇。競爭是Tesla在2023年不得不多次降價的部分原因。

可以合理地假設一家公司的增長將開始放緩。因為沒有一家企業能夠一飛沖天，我不在乎它的技術有多革命性，它的產品有多麼顛覆性，或者它的領導者有多有遠見。Tesla已經抓住了這個容易實現的目標。因此，其未來的收益可能會比過去減弱。

在我看來，雖然股價下跌，但仍然昂貴。以市盈率為41.7倍進行交易，意味著樂觀的預測，但根據我剛才概述的情況，這種情況最終可能不會發生。

Tesla未來的回報不太可能接近過去五年。因此，投資者不應期望到本世紀末每股價格達到1,000美元。

 

作者：Neil Patel

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

原文刊登於 HK MoneyClub

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