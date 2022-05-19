Tesla被指缺乏低碳戰略遭剔出標普ESG指數　馬斯克直斥：ESG是騙局

Tesla（TSLA）早前遭剔出美股標準普爾500 指數中。標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）最新解檡，特斯拉「缺乏低碳戰略」及「商業行為準則」，影響得分。集團創辦人馬斯克（Elon Musk）在Twitter發文回擊，直稱ESG是個騙局。Tesla股價昨急挫近7%。

美股標準普爾500 指數以環境、社會及企業管治（ESG）為主要參考標準。標普道瓊指數表示，特斯拉在環境、社會與公司治理標準方面在過去一年內保持「相當穩定」，但與不斷改善的全球同行相比，特斯拉排名有所下滑。雖然特斯拉可能在讓汽油車逐漸駛離市場舞台方面發揮了作用，但從更廣泛的ESG角度來看，已落後同行。

她又指，「特斯拉佛里蒙特工廠曝出的工作環境惡劣與種族歧視，對自動駕駛有關傷亡調查的處理，以及缺乏低碳戰略和商業行為準則都對它不利。雖然特斯拉在淘汰燃料汽車方面發揮作用，但從更廣泛的ESG角度來看，它已經落後於同行。」

馬斯克直斥ESG是騙局

Elon Musk於Twitter發帖文表示：「ESG是一個騙局！標普道瓊指數公司真可恥。（美國能源巨頭）埃克森美孚竟被標普500評為ESG前十名，而特斯拉沒有上榜！」又表示標準普爾全球評級失去了誠信。