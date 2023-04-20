Tesla首季利潤跌24%　成本上漲及減價拖累利潤表現

而集團期內經調整EBITDA錄42.7億美元，按年跌15%；經調整EBITDA率急跌8.5個百分點至18.3%；而截至3月底，特斯拉手頭現金約224億美元，按年增24%，持有比特幣的帳面價值為1.84億美元，與去年第4季持平。

期內，Tesla首季毛利率大跌9.77個百份點至19.3%，較市場預期差，也創自2020年第4季以來的最低水平，受到減價影響。

馬斯克：將繼續減價刺激對電動車需求

Tesla行政總裁馬斯克表示，公司將繼續減價以刺激市場對電動車的需求，認為公司在財務上可以承受得起減價，相信此舉可在競爭市場中佔據上風，因與降低銷量從而提高利潤率相比，推動更高的銷量才是正確的選擇。

Tesla財務總監Zachary Kirkhorn表示，利潤率下降不會阻礙公司在未來數年，提高產量的資本開支計劃。