Tesla首季利潤跌24%　成本上漲及減價拖累利潤表現

特斯拉（Tesla，美：TSLA）公布2023年首季業績，利潤按年跌24%至25.13億美元；收入按年則升24%至233.3億元，勝市場預期。
業績公布後，公司股價在盤後跌逾6%，報169.95美元。
毛利率大跌至19.3%
期內，Tesla首季毛利率大跌9.77個百份點至19.3%，較市場預期差，也創自2020年第4季以來的最低水平，受到減價影響。
集團解釋，受原料、大宗商品、物流等成本上漲，加上單價下跌，拖累利潤下滑；至於收入增長，主因是車輛出貨量及其他業務均見增長。
手頭現金金按年增24%
而集團期內經調整EBITDA錄42.7億美元，按年跌15%；經調整EBITDA率急跌8.5個百分點至18.3%；而截至3月底，特斯拉手頭現金約224億美元，按年增24%，持有比特幣的帳面價值為1.84億美元，與去年第4季持平。
馬斯克：將繼續減價刺激對電動車需求
Tesla行政總裁馬斯克表示，公司將繼續減價以刺激市場對電動車的需求，認為公司在財務上可以承受得起減價，相信此舉可在競爭市場中佔據上風，因與降低銷量從而提高利潤率相比，推動更高的銷量才是正確的選擇。
Tesla財務總監Zachary Kirkhorn表示，利潤率下降不會阻礙公司在未來數年，提高產量的資本開支計劃。